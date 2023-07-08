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السبت، 08-07-2023 04:42 م

فيديو- شيرين عبدالوهاب وإليسا تغنيان بالتركي

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الوكيل الإخباري- لا يزال مسلسل مطاردة تقنيات الذكاء الاصطناعي لنجوم الغناء العربي مستمراً، ففي أحدث حلقة شارك مغردون مقطع فيديو جديد للنجمتين المصرية شيرين عبدالوهاب واللبنانية إليسا وهما تغنيان إحدى الأغاني التركية.

وشارك حساب على تويتر مقطع فيديو، ظهرت فيه النجمتان معاً وهما تغنيان أغنية تركية، وسط جدال كبير قائم من قبل النجوم العرب والغرب وانتقادات حادة لاقتحام الذكاء الاصطناعي قطاع الموسيقى والفن بشكل عام.

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