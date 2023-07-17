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الإثنين، 17-07-2023 01:54 م

هاني شاكر يعلّق على خلافات المطربين

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الوكيل الإخباري- علّق الفنان هاني شاكر على الخلافات التي تشهدها الساحة الفنية حالياً بين المطربين بسبب الاتهامات المتبادَلة بسرقة الألحان، بجانب الحديث عن جديد أعماله الفنية، سواء الأغاني أو الحفلات، كما كشف عن رأيه في الجدل الحاصل حول الذكاء الاصطناعي.

وأوضح هاني شاكر سبب إحيائه حفلات عدة خلال الفترة الأخيرة، فقال في تصريحات إعلامية: "النقابة كانت واخدة كتير من وقتي فيعتبر دي فرصة كبيرة ليا إني أقدر أركز في شغلي".

وعن رأيه في الخلافات التي حدثت على الساحة الفنية في الفترة الماضية، قال: "ده شيء طبيعي ووارد يكون في تشابه بالأعمال الفنية، فالخلاف والتشابه وارد، ولازم يكون عندنا حسن نية وإحنا بنتعامل في المواقف دي".

وعن الجدل المثار حول استخدام صوت "كوكب الشرق" أم كلثوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، قال هاني شاكر: "الذكاء الاصطناعي في رأيي الشخصي سلاح ذو حدين بل ثلاثة حدود مش حدين كمان، ومخاطرة كبيرة ومش كل الأصوات اللي بتسمعها بالذكاء الاصطناعي تحس إنك مصدّقها".

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