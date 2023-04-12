تيم حسن يفاجئ الجميع بلقطات لم تُنشر من "الزند"

الوكيل الإخباري- شارك النجم تيم حسن متابعيه بمقطع فيديو من كواليس تصوير مشهد المزاد العلني لبيع أراضي إحدى القرى في مسلسل "الزند" والذي تصدّر "التريند" وكان من أكثر المشاهد تأثيراً في المشاهدين بالحلقة.

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ويظهر في المقطع النجم السوري بشخصية "عاصي الزند" والنجم أنس طيارة، إضافة الى النجمة دانا مارديني التي لفتت الأنظار بأدائها المميّز وبرودة أعصابها في المشهد بينما يحاول تيم استفزاز طيارة والتعبير عن سعادته بانتصاره وحصوله على الأراضي بينما يكرر عبارة ذهب بطريقة ملفتة



وتضمنت الكواليس لقطات لم تُعرض في المشهد تظهر تأثر تيم وتقمصه الكامل للشخصية، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع ونال إعجاب الآلاف من متابعيه الذين أشادوا ببراعته واحترافه.



وأرفق النجم السوري الفيديو بتعليق كتب فيه: "كواليس مشهد الـ(دهاااب) ولقطات لم تُعرض وشوية من تفاعلاتكم".



ويحقق تيم حسن وباقي النجوم المشاركين في العمل السوري من بينهم فايز قزق ومجد فضة، نجاحاً كبيراً ويتصدر "التريند" في العديد من الدول العربية خلال عرضه، والعمل من تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج "شركة الصبّاح" للمنتج صادق الصبّاح.



لها