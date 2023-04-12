الأربعاء 12-04-2023
الوكيل الاخباري

نقاش أممي لتعريف مصطلح الجرائم ضد الإنسانية

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

السعودية: إتاحة حجوزات أداء مناسك العمرة لشهر شوال

هكذا تم استقبال أولى طلائع المعتكفين بالمسجد الحرام

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

وفاة رجل تحت أنقاض بئر منهار في المغرب

جلسة رقابية اليوم تتضمن إجابة الحكومة على 19 سؤالا نيابيا

منخفض جوي مرافق لكتلة هوائية باردة يؤثر على المملكة اليوم

وفيات الأربعاء 12-4-2023

الجزائر تعلن 6 اكتشافات نفط وغاز

الأربعاء، 12-04-2023 09:14 ص

تيم حسن يفاجئ الجميع بلقطات لم تُنشر من "الزند"

d-32-تيم-حسن-يكشف-كواليس-مشهد-المزاد-من-الزند-والوسط-الفني-يتفاعل


الوكيل الإخباري- شارك النجم تيم حسن متابعيه بمقطع فيديو من كواليس تصوير مشهد المزاد العلني لبيع أراضي إحدى القرى في مسلسل "الزند" والذي تصدّر "التريند" وكان من أكثر المشاهد تأثيراً في المشاهدين بالحلقة.

اضافة اعلان


ويظهر في المقطع النجم السوري بشخصية "عاصي الزند" والنجم أنس طيارة، إضافة الى النجمة دانا مارديني التي لفتت الأنظار بأدائها المميّز وبرودة أعصابها في المشهد بينما يحاول تيم استفزاز طيارة والتعبير عن سعادته بانتصاره وحصوله على الأراضي بينما يكرر عبارة ذهب بطريقة ملفتة

وتضمنت الكواليس لقطات لم تُعرض في المشهد تظهر تأثر تيم وتقمصه الكامل للشخصية، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع ونال إعجاب الآلاف من متابعيه الذين أشادوا ببراعته واحترافه.


وأرفق النجم السوري الفيديو بتعليق كتب فيه: "كواليس مشهد الـ(دهاااب) ولقطات لم تُعرض وشوية من تفاعلاتكم".


ويحقق تيم حسن وباقي النجوم المشاركين في العمل السوري من بينهم فايز قزق ومجد فضة، نجاحاً كبيراً ويتصدر "التريند" في العديد من الدول العربية خلال عرضه، والعمل من تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج "شركة الصبّاح" للمنتج صادق الصبّاح.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
download (2)

هكذا احتفلت هالة صدقي بانتهاء تصوير "جعفر العمدة"

WhatsApp Image 2023-04-11 at 11.59.02

هل سيعدم العربجي في الحلقة القادمة ؟ .. تسريبات تحسم الجدل

5870578_1654349925

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف سبب غيابها عن السوشيال ميديا

d-70-منى-زكي-ترد-على-أصالة-بعد-إشادتها-بمسلسل-تحت-الوصاية

منى زكي تردّ على أصالة بعد إشادتها بمسلسل "تحت الوصاية"

be1ba263

بشرى سارة لمحبي مسلسل "العربجي"

900x450_uploads,2023,04,10,5c99aaac2b

حقيقة اصابة عبلة كامل بالسرطان

أخبار متعلقة
FsVfs1jWIAACzBN

نادين نجيم تستعرض مشهد تعذيبها في "وأخيرا" -فيديو

443363Image1

سلاف فواخرجي لـ تيم حسن : مكانك لا يملؤه غيرك

248380Image1

مسلسل"الزند".. تيم حسن يتورط بجريمة قتل -فيديو