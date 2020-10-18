جدل كبير بسبب غياب عادل إمام عن عزاء محمود ياسين

الوكيل الاخباري - أقيم يوم الجمعة الماضي عزاء الفنان المصري الراحل محمود ياسين، حيث حضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

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حيث أثار غياب الفنان المصري عادل إمام عن العزاء التساؤلات والجدل، حيث تناقلت شائعات عن إصابة عادل امام بوعكة صحية كانت السبب في غيابه عن العزاء.



في ذات السياق أكدت مصادر مقربة من الفنان عادل امام أن غيابه عن العزاء جاء بسبب اتخاذه إجراءات خاصة بفروس كورونا، ولأنه مقيم حاليا في الساحل الشمالي، وأسرته تمنع عنه الزيارات أو استقبال الضيوف لحمايته من الفيروس، وهذا السبب جعله يتخلف عن حضور العزاء، ولكنه اتصل هاتفيا بنجل الراحل محمود ياسين الوحيد عمرو محمود ياسين لتقديم واجب العزاء.



لها

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