الأحد 18-10-2020
الوكيل الاخباري

لجنة الأوبئة: سيتم فرض حظر تجول شامل بهذه الحالة

ستيني هائم على وجهه في العراق والخارجية : لم تثبت جنسيته الأردنية

مطالب بإلغاء قرار الحظر ليومي الجمعة والسبت

العايد: الحكومة تمتلك الشجاعة للتراجع عن أي قرار

الدوريات الخارجية للوكيل : نبحث تدقيق المركبات مرة واحدة فقط

دراسة حكومية دورية لقرار الحظر الشامل

أسعار الذهب الأحد 18/10/2020

رسالة أمنيــة هامة للأردنيين

ارتفاع على درجات الحـرارة

بطولات نشامى الأجهزة الأمنية تتصدر تويتر وسط تأييد شعبي واسع




الأحد، 18-10-2020 11:30 ص

جدل كبير بسبب غياب عادل إمام عن عزاء محمود ياسين

d-lahamag-675-لايف-ستايل-الكشف-عن-السبب-الحقيقي-لغياب-عادل-إمام-عن-عزا-محمود-ياسين


الوكيل الاخباري - أقيم يوم الجمعة الماضي عزاء الفنان المصري الراحل محمود ياسين، حيث حضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

اضافة اعلان

حيث أثار غياب الفنان المصري عادل إمام عن العزاء التساؤلات والجدل، حيث تناقلت شائعات عن إصابة عادل امام بوعكة صحية كانت السبب في غيابه عن العزاء.


في ذات السياق أكدت مصادر مقربة من الفنان عادل امام أن غيابه عن العزاء جاء بسبب اتخاذه إجراءات خاصة بفروس كورونا، ولأنه مقيم حاليا في الساحل الشمالي، وأسرته تمنع عنه الزيارات أو استقبال الضيوف لحمايته من الفيروس، وهذا السبب جعله يتخلف عن حضور العزاء، ولكنه اتصل هاتفيا بنجل الراحل محمود ياسين الوحيد عمرو محمود ياسين لتقديم واجب العزاء.


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
86f829c60b7b46ca9a36d5c2061794e1

اصابة نجمة أنت أطرق بابي بـ فيروس كورونا

b5ce5b60-1d5a-459a-a717-190434f7d888_16x9_1200x676

تامر حسني يطرح مبطلناش احساس

337782_untitled-1_104_

رنا الأبيض تكشف تفاصيل شخصيتها في باب الحارة

Screen-Shot-2020-08-01-at-12.50.58-PM-630x623

الكندوش يجمع كل من صباح الجزائري وكندا حنا

121-164700-dureid-lahrched-by-political-wounds_700x400

دريد لحام يعتذر عن الكندوش

8631188_1602921755

وفاة النجم الامريكي أنتوني تشيشولم

أخبار متعلقة
3354726-2108127027

نجل محمود ياسين يكشف حقيقة وفاة والده بفيروس كورونا

6572401-2060147611

شائعات حول اعتزال عادل إمام للفن

مح

وفاة الفنان المصري محمود ياسين

hqdefault

صورة لأبطال مسرحية مدرسة المشاغبين في الكواليس منذ 40 عاماً.. شاهد

914730_original

الفنان عادل إمام يساعد متضرّري كورونا.. صورة

2738acfc1f9d6c25019d4c4d1360af9c

عادل إمام ينفعل بعد أنباء اعتزاله... ماذا قال للجمهور منزعجا