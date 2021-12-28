جورج وسوف يخضع لعملية جراحية

الوكيل الإخباري - كشفت معلومات خاصة لموقع الفن أن الفنان جورج وسوف خضع لعملية زرع أسنان في بيروت تحت إشراف أشهر الاطباء في هذا المجال حيث افادت المعلومات أن الجراحة المشار اليها والزرع تم لفترة دامت لاكثر من 15 يوماً و طالت بعض الأسنان و الأضراس التي ممكن ان يفقدها الانسان مع تقدمه بالسن .



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معلومات اخرى قالت ان الوسوف زار عيادة طب الاسنان لمعالجة احد اسنانه لكن ليس من الطبيعي ان يدوم العلاج فترة 15 يوماً متواصلاً ارتاح خلالها الفنان لايام معدودة قبل ان يكمل زيارته لانهاء العملية.







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