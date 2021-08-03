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الثلاثاء، 03-08-2021 09:25 م

جورج وسوف يدعم ناصيف زيتون - صور

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الوكيل الإخباري - حرص النجم جورج وسوف على التعبير عن دعمه الكبير وحبه لإبن بلده النجم ناصيف زيتون بعد الحفل الجماهيري الضخم في ملعب الجلاء بالعاصمة السورية دمشق.

وعبّر "سلطان الطرب" عن حبه لناصيف الذي نشر صورة تجمعه به من الحفل وهو يتكئ على كتفه، مؤكداً أنه حقق حلمه بالحصول على صورة مع "المعلم الكبير" ليردّ عليها الوسوف عبر السوشيال ميديا قائلاً: "فيك تحط راسك على كتفي دائماً جنبك وعلى القلب بتمنالك النجاح الدائم لأنه بتستاهلو"، ليردّ عليه ناصيف بطرافة "تفضلوا على هالمسا الحلو".

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وأكمل بمنشور كتب فيه: "جبران الخاطر قصة، الله يجبر خاطر كل مين بيجبر خاطر قولوا آمين".


وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل الّذي قدّمه كلّ من الممثلة السوريّة مرام علي وزميلها خالد القيش، وقدم النجم ناصيف أغنية مع الوسوف وكان كالطفل بقربه وهو يتّكئ على كتف الأخير.



 

المصدر - لها 

 

 




 

 


 

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