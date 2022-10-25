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الثلاثاء، 25-10-2022 04:12 م

جورج وسوف يكشف حقيقة نيته اعتزال الفن

جورج-وسوف


الوكيل الإخباري - أطلق الفنان جورج وسوف تصريحات نارية خلال حلول ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة"، للممثلة ومقدمة البرامج إسعاد يونس.

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وحسم الفنان جورج وسوف الجدل الذي استمر طويلاً وشغل العديد من الناس حول نيته اعتزال الفن فقال :"مش هعتزل، وكل اللي بيقول اعتزل اقول لهم اني مستمر في الغناء، وهذا الأمر له سبب لان الغناء حياتي، معنى الاعتزال أروح أموت، وطول ما انا عايش هغني".

 

وحول اتجاهات الغناء هذه الأيام قال: "اتجاهات الغناء في علم الله، وأنا مش ضد أغاني الشباب الجديدة وأنا مع كل حاجة جديدة، وبحاول أعاصر الشباب وأغني لهم كمان، لأن لو معاصرناش الجيل ده تبقى مصيبة".

 

إشارة إلى انه من المقرر أن يطل على جمهوره المصري من خلال إحيائه حفلاً في الأيام المقبلة بالإسكندرية.

 

الفن 

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