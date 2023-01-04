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الأربعاء، 04-01-2023 12:44 م

جيريمي رينر ينشر الصورة الأولى بعد الحادث الأليم الذي تعرض له

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الوكيل الإخباري-نشر النجم الأميركي جيريمي رينر الصورة الأولى له من على سرير المستشفى حيث يرقد، بعد تعرضه لحادث أثناء جرفه للثلوج في منزله بالقرب من رينو في ولاية نيفادا.

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وقال معلقاً على الصورة في حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "أشكركم جميعا على كلماتكم اللطيفة. أنا في حالة ارتباك للكتابة الأن، لكني أرسل الحب لكم جميعاً".


وخضع رينر لعمليتين جراحيتين في صدره وتجاوز مرحلة الخطر، عقب "صدمة حادة في الصدر وإصابات في العظام"، وذلك بعد أن دهس ساقه بنفسه عن طريق الخطأ، خلال استخدامه كاسحة الثلج بمزرعته عند بحيرة تاهو بولاية نيفادا.


وقال الناطق باسم جيريمي رينر لموقع "ديدلاين هوليوود" إن الممثل "في حالة حرجة لكنها مستقرة، بعد الإصابات التي تعرّض لها في حادث متعلق بالطقس، وتحديداً أثناء جرفه للثلوج". وأضاف أن "عائلته معه الآن، ويتلقى رعاية ممتازة".

 


 

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