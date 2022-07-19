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الثلاثاء، 19-07-2022 03:50 م

حسين السلمان يطلق أغنيته الجديدة "تعالا تفرح" باللهجة المصرية

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الوكيل الاخباري - أطلق الفنان الأردني حسين السلمان أغنيته الجديدة "تعالا نفرح" عبر القنوات والاذاعات و مواقع التواصل الاجتماعي باللهجة المصرية.

وصور السلمان الأغنية الجديدة على طريقة الفيديو كليب وشارك في تصوير فيديو كليب الأغنية الجديدة طاقم تصوير محترف، وسيتم بثها عبر مجموعة من القنوات .

يذكر أن أغنية "تعالا نفرح" من كلمات: ايهاب عبد العظيم ، الحان: سامر ابو طالب، توزيع موسيقى: MORZ ،جيتار: مصطفى نصر ،تنفيذ صولوهات: محمود شاهى ،طبله : احمد العيادى ، هندسة صوت و مكس و ماستر: مصطفى رؤوف، اشراف: عبدالله ابوخضير

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