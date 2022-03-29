حضور أحمد حلمي في رمضان 2022 عبر العصمة في إيدي

الوكيل الإخباري - تم طرح الافيش الدعائي الرسمي للمسلسل الاذاعي " العصمة في ايدي " للممثل احمد حلمي من تصميم شركة " مون لايت " لصاحبها رباب ابراهيم، وسيذاع على عدة اذاعات تزامنا مع بدء رمضان 2022.



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المسلسل تدور احداثه في اطار كوميدي.



ويشارك احمد حلمي في المسلسل هنا الزاهد وادوارد ومي كساب وسلوى عثمان وياسر الطوبجي ومحمد رضوان وسامية عاطف. مهندس الصوت مصطفى منير ومساعد المخرج ضياء القمحاوي وتأليف واخراج مجدي الكودش.

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