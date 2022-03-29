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الثلاثاء، 29-03-2022 12:49 م

برامج رمضان 2022.. سعد الصغير ينافس رامز جلال بـ 30 وش

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الوكيل الإخباري - تحدث النجم سعد الصغير عن برنامجه الجديد "بـ30 وش"، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2022 عبر شاشات قنوات mbc مصر، مؤكداً أن إيرادات أعماله في شهر رمضان القادم سوف تُنفق على أعمال الخير.

وأضاف الصغير أنه كان يحلم بتقديم برامج خيرية لمساعدة الناس، ولكنه لم يكن قادراً على فعل ذلك، فقرر أن يقدم هذا البرنامج ويوهبه لأعمال الخير.

وينتمي برنامج "30 وش" إلى نوعية برامج المقالب، ولكن فكرته تختلف عن البرامج الأخرى التي تستضيف النجوم، ففي هذه المرة سيكون الجمهور هو الضحية لنشاهد مباشرةً ردود فعل متنوعة تتراوح بين الأكشن والكوميدي.

ولكي يخدع سعد الصغير الجمهور بالمقلب، سيتنكر بـ 30 شخصية ما بين الهندي والكوري وحتى الأميركي والصيني والياباني، ويقدم في كل حلقة حكاية وينفّذ مقلباً جديداً.

ويأتي هذا البرنامج لينافس برنامجاً للفنان رامز جلال في رمضان 2022، يحمل اسم "رامز موفي استار"، ويُعرض طوال شهر رمضان وقت الإفطار.

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