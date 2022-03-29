الثلاثاء 29-03-2022
الوكيل الاخباري

الخصاونة : نفكر بمدينة إدارية تستوعب الدوائر الحكومية والزيادة السكانية

وريكات يطلع على مشاريع صندوق التنمية بجرش وعجلون

رئيس الوزراء : الحكومة ستطرح فرصاً استثماريَّة كبرى

الخصاونة يهدد للمرة الثالثة بـ العيون الحمراء

وزير البيئة يشارك في أسبوع التغير المناخي لمنطقة الشرق الأوسط

الخصاونة : التعرفة الكهربائيّة لن تمسّ 93% من الأردنيين

18 مسنا فوق 85 عاماً تزوجوا في الأردن

توزيع الكهرباء تدعو الراغبين بالتسجيل على منصة الدعم إلى مراجعتها السبت المقبل

الخصاونة : القطاع العام لا يستطيع وحده التصدِّي لتحدِّيات البطالة

وزير الزراعة يطلع على التداول والكميات في بورصة الزهور

الثلاثاء، 29-03-2022 02:14 م

ما الذي جمع بلقيس بـ أحمد حلمي ومنى زكي-صورة

20190316_190930_6056


الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة اليمنية بلقيس صورة جمعتها بالممثلين المصريين أحمد حلمي ومنى زكي، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان

 

وبدوا جميعاً وقد سيطرت عليهم وعلى جلستهم حالة من المحبة، وعلقت بلقيس على الصورة معبرة عن فرحتها الكبيرة بلقائهما والتعرف عليهما: "أحب روحهما، بحبكم جداً منى زكي وأحمد حلمي".

 

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع منشور بلقيس هذا متساءلين عن السبب وراء هذا اللقاء، وانقسموا بين من إعتبر أنها بحض الصدفة، وبين من إعتبر أنها زيارة عادية، وبين من اعتقد أنهم يحضرون لعمل فني مشترك.



 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
81802

حضور أحمد حلمي في رمضان 2022 عبر العصمة في إيدي

276968296_5024591680935180_3431080380289045360_n-600x429

الصورة الأولى من شهر عسل شام الذهبي وزوجها

0b7b0a55ba8457c194dd7bb3f2e57be9

محمود التركي يشعل الأجواء في إكسبو دبي - صور

image (3)

شاهد.. وائل كفوري يحصد جائزة من يوتيوب

images-46

حقيقة استبعاد مسلسل منة شلبي وإلهام شاهين من موسم رمضان

930259

الحكم على حمو بيكا وعمر كمال بالحبس عاما واحدا

أخبار متعلقة
image (2)

منى زكي تحتفل بجلوس أول قاضية على المنصة في مصر - صور