ما الذي جمع بلقيس بـ أحمد حلمي ومنى زكي-صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة اليمنية بلقيس صورة جمعتها بالممثلين المصريين أحمد حلمي ومنى زكي، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



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وبدوا جميعاً وقد سيطرت عليهم وعلى جلستهم حالة من المحبة، وعلقت بلقيس على الصورة معبرة عن فرحتها الكبيرة بلقائهما والتعرف عليهما: "أحب روحهما، بحبكم جداً منى زكي وأحمد حلمي".

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع منشور بلقيس هذا متساءلين عن السبب وراء هذا اللقاء، وانقسموا بين من إعتبر أنها بحض الصدفة، وبين من إعتبر أنها زيارة عادية، وبين من اعتقد أنهم يحضرون لعمل فني مشترك.









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