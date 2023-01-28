حقيقة مرض الفنانة منة فضالي

الوكيل الإخباري- تسببت صورة نشرتها الفنانة منة فضالي، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الشخصي على "إنستغرام"، في انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابتها بفيروس كورونا، حيث ظهرت في الصورة وهي مرتدية كمامة على وجهها.



وقال مصدر لـموقع " لها" أن كل ما تردد حول إصابتها بفيروس كورونا غير حقيقي وأن الصورة التقطتها لنفسها بطريقة السيلفي أثناء زيارة لأحد الأماكن وأنها ارتدت الكمامة حسب شروط دخول ذلك المكان ولا صحة مطلقاً لإصابتها بكورونا.

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يذكر أن منة فضالي تخوض سباق الدراما الرمضاني القادم من خلال مسلسل "العمدة" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان .



