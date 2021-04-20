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الثلاثاء، 20-04-2021 08:49 م

حقيقة وفاة خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة

وفاة-خالد-مقداد


الوكيل الاخباري - تناقلت العديد من المواقع الإلكترونية حقيقة وفاة خالد مقداد جراء إصابته بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء 20 إبريل 2021، صاحب أشهر قناة للأطفال في الوطن العربي، قناة طيور الجنة.

تم التأكد من عدم صحة نبأ وفاة خالد المقداد، بعد انتشار خبر وفاته في المستشفى بعد نقله إليها بسبب مشكلة صحية، ونفى الخبر من قبل أبنائه المعتصم ووليد مقداد، بعد أن نشروا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للأب وهو يجمع جميع أبنائه من حوله.

وأوضح الأبناء أن الأطباء أبلغوهم بتحسن صحة والدهم وأنه من الممكن إخراجه من العناية المركزة، لكن سبب وضعه فيه حتى الآن هو زيادة ضمان شفائه، وانتشر خبر وفاة السيد خالد مقداد، بعد انتشار مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي لقناة طيور الجنة.

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المصدر - غزة تايم 

 

 

 




 

 


 

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