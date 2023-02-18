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السبت، 18-02-2023 02:20 م

حلق أحلام الضخم يلفت الأنظار ويتصدر الترند -صورة

احلام من انستقرام الفنانة


الوكيل الإخباري- احيت الفنانة الاماراتية، أحلام الشامسي امس، حفلا غنائيا على مسرح أبو بكر سالم تحت عنوان "الليلة الماسية"، ضمن فعاليات "تقويم الرياض".

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ولفتت احلام الانظار بدخولها الملكي في بداية حفلها، كما كان لافتا ارتدائها حلق ضخم على شكل ثريا chandelier earrings ، إلا أنها عمدت الى استبداله في منتصف حفلها لتظهر بحلق أصغر حجما.


وبحسب ما اشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على الأغلب ان يكون ذلك الحلق مصنوع من مستويات متعدّدة متّسمة بتفاصيل متدلّية من الكريستال، الأحجار الكريمة، الخرز وغيرها.


 

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