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السبت، 13-05-2023 03:47 م

حمادة هلال يعتذر من جمهوره لهذا السبب!

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الوكيل الإخباري- فاجأ الفنان حمادة هلال جمهوره، بتقديم اعتذار له بسبب مشاركة حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في السخرية من مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد انتشار ترند "عبستك إزاي".

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ونشر حمادة عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابه بموقع "إنستغرام" رسالة قال فيها: "والله العظيم مش أنا اللي كاتب الكلام دة. في أخ وزميل موجود في صفحتي الرسمية وحب يهرج، وشيلت الهبل دة وآسف جدا".

وأشعل عدد كبير من نجوم الفن مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم المختلفة بمنشورات تسخر من طريقة كتابة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد انتشار حوار على تطبيق "واتساب" بينه وبين زوجته ريم طارق ووردت فيه جملة "عبستك إزاي وانتي مش بستاني"، وهو يقصد "هابسطك إزاي وأنت مش بسطاني"، لتحفل حسابات النجوم بمنشورات تسخر من تلك الجملة.


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