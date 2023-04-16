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الأحد، 16-04-2023 03:35 م

رامز جلال يسخر من أحمد حاتم ويجبره على هذا الأمر !

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الوكيل الإخباري- وقع النجم أحمد حاتم ضحية رامز جلال في برنامج المقالب "رامز نيفر إيند"، وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي طريقة الأخير في السخرية من حاتم.

وسخر النجم المصري من أحمد قائلا: "أكتر حاجة ممكن تؤذي الفنان إنه يبدأ من الأول والمصيبة إنه فاكر إن دمه خفيف، يا ابني انت مين أقنعك إنك ظريف دقن السينما أرطغل الشاشة أحمد حاتم".

وأضاف: "برنس الديرتي لوك، إيه البنطلون القصير ده، دقنه غريبة أوي طالع من فيلم فجر الإسلام، إيه الدقن ديه يخربيتك، الإسكندر الأكبر بياكل رز بلبن".

وبعد كشف المقلب، وافق الفنان أحمد حاتم على طلبات جلال ووضع الضفدع فوق رأسه، وغنى: "رامز جلال نجم التيك توك .. دا عقله راح منه وهيفك". ومن ثم جلب ماكينة الحلاقة وحلق جزء من ذقنه.

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