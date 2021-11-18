الخميس 18-11-2021
الوكيل الاخباري

30% تراجع مبيعات المخابز وتوقعات بارتفاع الطلب مع المنخفض

الحفلات الغنائية .. هل ستمنعها الحكومة ؟

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 120 ألف طن قمح

افتتاح مركز للتطعيم ضد كورونا بمفوضية اللاجئين السوريين في المفرق

رئيس الوزراء يتسلم تقرير مركز التوثيق الملكي حول أرشيف الوزارات والمؤسسات

التربية تعلن الدفعة الثانية من المرشحين لقروض إسكان المعلمين

الأشغال المؤقتة 5 سنوات لمحامٍ زوّر وكالة لمصلحة اسرائيلي

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ الخفيفة للتعامل مع المنخفض الجوي

مركز متخصص لجراحة الدماغ والأعصاب بمستشفى الملك المؤسس

68% نسبة متلقي اللقاح المضاد لكورونا في معان

الخميس، 18-11-2021 12:24 م

حمو بيكا برد صادم بعد منعه من الغناء

2021_9_2_11_18_36_298


الوكيل الإخباري - بعد أن أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر قراراً بمنع الفنان المصري حمو بيكا من الغناء، أطل حمو ببث مباشر في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ليرد على هذا القرار.

اضافة اعلان

 

وقال بيكا : "بشكر نقابة المهن الموسيقية ليكم الاحترام والتقدير، أنا فرحان وسعيد لأني بسمع نفس القرار بقالي 5 سنين.. اتكلمت كتير وتعبت واتعملي قضايا ومحاضر.. أنا معايا ناس فاتحة بيوت كتير، ناس كتير لا تصلح للغناء وبيغنوا ومعاهم كارنيه النقابة.. مش هقول أسماء عشان دول صحابي وواكلين مع بعض عيش وملح.. أنا صوتي عاجبني وعاجب الناس وبيسمعوني خدوا رأيهم قرار الوقف.. لو مش عايزينا نبطل غنا ".

 

وتابع: "فش حفلات الساحل الشمالي التصريح بتاعي بـ 15 ألف جنيه كنت بدفع ومابتكلمش.. الناس بتستقبلنا برة مصر أحسن استقبال.. عايزنا نشتغل برة مصر ونسيب بلدنا.. في اختبارات نقابة الموسيقيين قدمت فيش بتاعي ونضيف الحمد لله وغنيت أغانيا ومع ذلك سقطت".

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
هادي

هادي أسود يطرح أغنية ' بونجور' - فيديو

18-11-21-321269167

فيديو مؤثر من مراسم الدفن.. النجوم يودعون زهير رمضان بحزن كبير

2353

عمرو دياب يحقق إنجازاً في انت الحظ وهكذا احتفل بنجاحه - صورة

2021_3_9_10_46_51_95

منى زكي تحتفل بعيد ميلاد أحمد حلمي - صورة

resize

وفاة المذيعة المصرية شيرين دويك بشكل مفاجئ

3ipj-16-730x438

مقتل مغني الراب الأمريكي يونغ دولف جراء تعرضه لإطلاق نار في ممفيس- صور