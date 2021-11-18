حمو بيكا برد صادم بعد منعه من الغناء

الوكيل الإخباري - بعد أن أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر قراراً بمنع الفنان المصري حمو بيكا من الغناء، أطل حمو ببث مباشر في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ليرد على هذا القرار.

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وقال بيكا : "بشكر نقابة المهن الموسيقية ليكم الاحترام والتقدير، أنا فرحان وسعيد لأني بسمع نفس القرار بقالي 5 سنين.. اتكلمت كتير وتعبت واتعملي قضايا ومحاضر.. أنا معايا ناس فاتحة بيوت كتير، ناس كتير لا تصلح للغناء وبيغنوا ومعاهم كارنيه النقابة.. مش هقول أسماء عشان دول صحابي وواكلين مع بعض عيش وملح.. أنا صوتي عاجبني وعاجب الناس وبيسمعوني خدوا رأيهم قرار الوقف.. لو مش عايزينا نبطل غنا ".

وتابع: "فش حفلات الساحل الشمالي التصريح بتاعي بـ 15 ألف جنيه كنت بدفع ومابتكلمش.. الناس بتستقبلنا برة مصر أحسن استقبال.. عايزنا نشتغل برة مصر ونسيب بلدنا.. في اختبارات نقابة الموسيقيين قدمت فيش بتاعي ونضيف الحمد لله وغنيت أغانيا ومع ذلك سقطت".

المصدر - الفن