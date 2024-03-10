حيوانات مفترسة في برومو 'رامز جاب من الآخر' -فيديو

الوكيل الإخباري - طرحت شبكة "MBC مصر" برومو برنامج المقالب الرمضاني "رامز جاب من الآخر"، الذي يقدمه النجم المصري رامز جلال في رمضان 2024.



وبدأ البرومو بصوت رامز جلال، قائلاً: "رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين"، ثم استكمل: "لما تشتغل شغلانة زي شغلانتي لازم الشر يسيطر على تفكيرك، والخوف والرعب يبقوا هدفك".

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وظهر رامز بالشعر البنفسجي، وبرفقته ذئب، كما ظهر أيضاً تمساح وثعبان، وقال رامز: "أهم حاجة تبقى مثل الذئب.. تعطي الزبون الأمان، وبعد كده تغفله".



وظهر في البرومو عدد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، أبرزهم باسم سمرة، وأحمد السقا، وحمدي الميرغني، وإسراء عبد الفتاح، وعلي البليهي، ومحمد رياض، وأيتن عامر، وسمية الخشاب، وحسن شاكوش، ونضال الشافعي، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبدالناصر زيدان، وحمادة هلال، وهم يصرخون ويستغيثون ويتوعدون رامز.



وفي نهاية البرومو قال رامز: ""الموضوع طلع أخطر من توقعاتنا".

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