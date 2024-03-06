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الأربعاء، 06-03-2024 03:32 م

شاهد.. البوستر الرسمي لبرنامج 'رامز جاب من الآخر'

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الوكيل الإخباري - نشرت صفحة قناة "MBC مصر" البوستر الرسمي لبرنامج المقالب الرمضاني "رامز جاب من الآخر"، الذي يقدمه النجم رامز جلال، للعام الـ 14 على التوالي.

وظهر رامز جلال على الملصق الدعائي بشعر بنفسجي في الجذور، وأبيض في الأطراف، ويجلس في عربة خشبية بجانبه كلب، وممسكاً بنعامتين.

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تقوم فكرة البرنامج هذا العام على وجود ضيفين في كل حلقة، بينهما منافسة أو خلاف، أو عامل مشترك، فمثلاً تجتمع سمية الخشاب مع أيتن عامر في حلقة، ومي عمر ونجلاء بدر، وحلقة تجمع سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي، وشاكوش سيظهر لأول مرة مع طليقته، ونسرين أمين مع يسرا اللوزي، وهدى المفتي مع أحمد مالك، ومها أحمد مع فادي خفاجة، بالإضافة إلى جمع نجوم الأهلي والزماك مع بعضهم البعض.


وتتم استضافة الضيفين في مدينة ملاهي خطرة في دبي، حيث يتم تصوير البرنامج هذا العام في مدينة دبي، بعد عامين من التصوير في السعودية.

 


ويستقبل رامز جلال ضيوفه ويرحب بهم، حتى يسقطوا فجأة داخل زلاقة لينتهي بهم الأمر داخل بركة كبيرة بها ماء ليس نظيفاً، وينتظرهم تمساحاً وكلباً شرساً.

 

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