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السبت، 29-05-2021 10:12 ص

خادمة تغدر بالفنانة السعودية وعد

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الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة السعودية وعد عن تعرضها للغدر من قبل إحدى خادماتها حيث انها قامت بسرقتها أثناء تواجدها خارج المنزل ، وذلك بعد أن طالبتها الأخيرة بالذهاب إلى قسم الشرطة من أجل إلغاء فيزتها.

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حيث قالت وعد إن خادمتها هربت من المنزل بعد سرقة أساورها الذهبية، بعد أن أبلغتها بضرورة الذهاب لإلغاء فيزتها بعد تكرار تصرفات غير مقبولة من قبل الخادمة.


واشارت وعد  إلى أن الخادمة قامت بإطفاء الكاميرات الموجودة في المنزل عدا عن بعض التصرفات الغير مقبولة.


وعندما طلبت وعد من الخادمة الذهاب معها إلى قسم الشرطة لالغاء الفيزة الخاصة بها ، ادعت الاخيرة ضياع جواز سفرها، الأمر الذي جعل وعد تطالبها بتبليغ السلطات بضياعه.


وقد استغلت الخادمة تواجد وعد خارج المنزل وقامت بالهرب ممن المنزل بعد ان سرقت 4 أساور ذهبية فقط ، لأن هذه الأساور لم توضع في الخزنة.


واكدت وعد انه وبعد تبليغ الشرطة عن الحادثة تم القاء القبض على الخادمة .

 

المصدر : سبوتنيك 


 




 

 


 

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