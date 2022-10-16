خالد الصاوي يعتذر من متابعيه لهذا السبب

الوكيل الإخباري - إعتذر الممثل المصري خالد الصاوي من متابعيه بسبب غيابه عنهم خلال الفترة الماضية، إذ كان منشغلاً بتصوير مسلسل "أعمل إيه"، الذي يعرض حالياً.

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وقال الصاوي :"آسف جداً على اختفائي المؤقت والضروري، أنا بصور اللي بيتعرض بعد 3 أو 4 أيام".

وأضاف :"عايش طواريء، مقدرش أتعب أو أزور حد مريض من العائلة".

وتابع :"استلمت كل الورق المعروض عليا وشاكر جدا، وهقرأ وأرد فور انتهاء تصوير المسلسل على الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر".

وطلب الصاوي من محبيه أن يقدروا ظروفه التي يشكر الله عليها كثيراً.

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