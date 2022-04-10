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الأحد، 10-04-2022 12:48 م

خالد الصاوي يكشف سبب قبوله دور خيرت الشاطر في الاختيار 3 - فيديو

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الوكيل الإخباري - انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطع فيديو للفنان خالد الصاوي في لقاء مع مجموعة من الصحافيين يجري خلاله حواراً حول دوره في مسلسل "الاختيار 3" حيث كشف تفاصيل قبوله تجسيد شخصية خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين.

ورداً على سؤال من أحد الصحافيين حول ما الذي جعلك في حالة ذهول من شخصية خيرت الشاطر بعدما قرأت الورق رد الصاوي قائلاً: "إمكانياته.. دا بيدور 3 وزارات في بعض، لما يقوم بأعمال الاستثمارات والماليات عند الجماعة، والدبلوماسية والعلاقات الخارجية، زائد المقاومة المسلحة والكتائب، دا محتاج كام واحد".

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ورداً على سؤال ما الذي استفاد منه بتجسيد شخصية خيرت الشاطر قال: "كل الشخصيات التي قدمتها بلا استثناء أعرف ما الذي أخذته منها بعد عام أو عامين".

 

 

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