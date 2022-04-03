دنيا وإيمي سمير غانم تجتمعان في هذا الإعلان برمضان 2022

الوكيل الإخباري - تتشارك النجمتان الشقيقتان دنيا وإيمي سمير غانم الظهور سوياً برمضان 2022، من خلال تصوير إعلان دعائي خيري لعلاج الأورام.

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وسيتم يتم عرض الإعلان خلال شهر رمضان 2022، ويكشف عن تبرع دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير غانم، لصالح أحد المستشفيات الخيرية المختصة بعلاج الأورام.

وسيكشف الإعلان عن تبرع النجمتين المصريتين بجناح يحمل اسم والدهما الفنان الكبير الراحل سمير غانم.

ويعوض الإعلان الخيري غياب دنيا وإيمي عن دراما رمضان 2022، حيث تأجل عرض مسلسل "عالم موازي" لدنيا سمير غانم، وهو آخر عمل جمع بينها وبين والدتها النجمة الراحلة دلال عبدالعزيز.

زهرة الخليج