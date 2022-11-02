دياب يشارك منى زكي بطولة مسلسلها الجديد في رمضان 2023

الوكيل الإخباري - تعاقد الفنان دياب على مشاركة الفنانة منى زكي في مسلسلها الجديد المقرر عرضه بالموسم الرمصاني 2023 ،العمل من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، واخراج محمد شاكر خضر، ومن المقرر ان يتم الاعلان عن باقي النجوم المشاركين لتحديد موعد بداية التصوير في الفترة المقبلة.

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يذكر أن حقق دياب نجاحًا كبيرًا الفترة الماضية من خلال مشاركته في بطولة مسلسل المتهمة مع الفنانة درة، ويشارك في بطولته عادل كرم، علي الطيب، أسامة عباس، وآخرين، ومن تأليف وإخراج تامر نادي.

صوت بيروت انترناشونال

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