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السبت، 12-06-2021 12:03 م

ديانا حداد تشارك متابعيها ذكريات ساكن بلوك مختلف - فيديو

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الوكيل الإخباري - خضعت النجمة ديانا حداد لجلسة تصويرٍ جديدة، استوحت فيها ذكريات الماضي؛ حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها في "انستغرام"، تضمَّن لقطات من جلسة التصوير، وفي الخلفية أغنيتها "ساكن" التي كانت قد طرحتها ضمن ألبوم "لاقيتك" عام 1996.

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وظهرت ديانا حداد، وهي ترتدي فستاناً باللون الذهبي وكانت تقف بجوار عددٍ من "الخيول"، إذ أثنت على روعة المكان من خلال تعليق تركته على الفيديو قائلةً: "من آخر تصوير وروعة المكان تكفي، وأغنية ساكن وذكرياتها.. شو رأيكم باللوك".

 

وحصد المقطع أكثر من ربع مليون مشاهدة في ساعات قليلة، بينما ترك متابعون عدة تعليقات، عبَّروا خلالها عن إعجابهم بالأغنية، مؤكدين أنَّها من أروع الأغاني القديمة التي طرحتها ديانا حداد.

 

 

 

 

المصدر - لبنان 24 


 




 

 


 

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