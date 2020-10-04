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الأحد، 04-10-2020 10:01 ص

ديما بياعة تكشف حقيقة انفصالها

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الوكيل الإخباري _ نفت الفنانة السورية ديما بياعة ما تم تداوله في الساعات الإخيرة من انباء حول انفصالها من زوجها أحمد الحلو.

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جاء ذلك بعد أنباء ومعلومات متناقضة عن خيانته لها وانفصالهما، حيث انها طالبت الجميع بعدم نشر ما يتعلق بحياتها الشخصية إلا إذا كان عن لسانها أو من زوجها فقط.

وقد نشرت ديما منشورا توضيحيا عبر خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام قالت فيه: "لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعليقي على صورة أحمد الحلو بتعليق مسيء، حيث قامت إحدى المواقع بتعديل التعليق ليظهر وكأني قصدت به التعليق، بل كان تعليقي ردا على احد الاشخاص الذي قام بوضع تعليق مسيء يمس بي شخصية مما دفعني للرد عليه بطريقة غير لائقة تتماشى مع طبيعة التعليق وحذف التعليق بعدها".


وأضافت: "وبالنسبة للأغنية فهي كانت على الستوري قبل التعليق بكثير وهي ترند حاليا، وبالنسبة للبهارات يلي عم تنزل الله يوفقكم لا تاخدوا بأي شي الا اذا كان مني او من احمد شخصيا وجب التوضيح وشكرا".

المصدر: لها 

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