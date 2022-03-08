ديمة الجندي تحتفل بعيد ميلادها وتستقبل التهاني من زملائها

الوكيل الإخباري - إحتفلت الفنانة السورية ديمة الجندي بمناسبة عيد ميلادها والذي يصادف اليوم الثلاثاء متلقية التهاني والمباركات من محبيها وزملائها في الوسط الفني.



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ونشرت الفنانة لورا أبو أسعد صورة لها موجهة لها التهنئة بالقول: "كل عام وأنت بخير ديمة الجميلة صاحبة القلب الأبيض انشالله الحب والفرح يضلوا مرافقينك"، أما شكران مرتجى فعلقت: "مو صدفة عيد ميلادك يكون بيوم عيد المرأة، لأنك من أجمل السيدات قلباً وقالباً"، كما هنأها كل من مصطفى الأغا وليليا الأطرش وغيرهم.





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