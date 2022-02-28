الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

كندا تعلن انتهاك الطيران الروسي لمجالها الجوي

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

علماء مناخ يحذرون: تغيُّر المناخ سيؤثر مليارات الأرواح في جميع أنحاء العالم

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

تأهيل غرفة صفية بمدرسة حي نجيب الأساسية في بلدة الكتة

الإثنين، 28-02-2022 03:59 م

دينا الشربيني تشوق جمهورها لمسلسل المشوار

medium_2022-02-27-85235ea073


الوكيل الإخباري - بدأت الفنانة المصرية دينا الشربيني الترويج لمسلسلها الرمضاني الجديد المشوار” من خلال نشرها لصورةً تجمعها بالفنان المصري محمد رمضان من كواليس العمل.

اضافة اعلان

وعلّقت دينا على الصورة بالقول: الرفاق حائرون، يتساءلون، في جنون، المشوار ماذا يكون؟

وحظيت الصورة بتفاعلٍ كبيرٍ من عشاق النجمة المصرية الذين عبّروا عن شوقهم لمشاهدة مسلسلها الجديد.

ومسلسل “المشوار” من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية أمثال، محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، صبري فواز، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، وغيرهم.

يذكر أنّ دور السينما المصرية تعرض حالياً فيلم  حامل اللقب” الذي لعبت فيه دينا الشربيني دور البطولة.


218

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (2)

شاهد..معجب صعد الى مسرح أصالة في دبي وغنى معها

1MBC1MBCIRAQMBC5-BOULEVARDALMAWAHEBFINALE-WINNERSALEMALHAMED_855520_original

تتويج سالم الحمد بلقب نجم البوليفار

8OiBj3vIcwjjjufOwi0JmM2pdgcOwaFOQxDRBnHQ

غولدن لاين تستقدم مطرب الغزالة رايقة إلى جوقة عزيزة - صور

carine-rizkalla-fady-charbel-800x549

كارين رزق الله تحسم الجدل بشأن علاقتها بزوجها

وفاة-والدة-الفنانة-فريدة-سيف-النصر-e1617637572439

رسالة من فريدة سيف النصر تثير الجدل حول اعتزالها

samah-samir

أول تعليق لسماح أنور على حالة سمير صبري الصحية

أخبار متعلقة
99c3e8cf-f224-4928-8c79-cfd613cbbd59_16x9_1200x676

محمد رمضان يستفز متابعيه بحديث عن طائرته الخاصة - شاهد

bfa2876a-6479-4c96-835a-83eca1f0730e

شاهد - محمد رمضان يسخر من تصريحات نوال الزغبي عنه