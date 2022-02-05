شاهد - محمد رمضان يسخر من تصريحات نوال الزغبي عنه

الوكيل الإخباري - علق الفنان محمد رمضان، على تصريحات الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عنه، في برنامج "حبر سري الذي عرض مؤخرًا، وقالت فيه إنها لا تعرف محمد رمضان ولم تسمع له شيئاً.





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ونشر رمضان مقطع فيديو من حلقة الزغبي في "حبر سري"، ودمجه بفيديو من أغنيته مصباح علاء الدين والذي يقول فيه: "اسأل عيلتك تقولك بنشوفه من وراك"، وكتب تعليقاً على تصريحات نوال الزغبي عبر حسابه بـ"إنستغرام": "حبيبتي ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تلفزيون مصر".





لها

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