السبت 05-02-2022
الوكيل الاخباري

1250 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

التربية: ملتزمون ببدء دوام الطلبة في 20 شباط وجاهيا

تراجع ملموس في إصابات كورونا المسجلة بالسعودية

الأرصاد تُطلق تحذيرات مهمة للمواطنين

بريطانيا تغرم فيسبوك مجددا بـ 2 مليون دولار

9 إصابات إثر 235 حادثاً مرورياً في المملكة خلال 24 ساعة

سعر وموعد وصول أقراص "باكسلوفيد " المضادة لكورونا إلى الأردن

تعرّف على كميات الهطول المطري خلال المنخفض

بلعاوي يتوقع أن يصبح متحور (BA.2) السائد في المملكة

متخصص في علم الأوبئة: السلالات الجديدة لكورونا ستكون أقل خطورة وأكثر عدوى

السبت، 05-02-2022 11:50 ص

شاهد - محمد رمضان يسخر من تصريحات نوال الزغبي عنه

bfa2876a-6479-4c96-835a-83eca1f0730e


الوكيل الإخباري - علق الفنان محمد رمضان، على تصريحات الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عنه، في برنامج "حبر سري الذي عرض مؤخرًا، وقالت فيه إنها لا تعرف محمد رمضان ولم تسمع له شيئاً.

اضافة اعلان

ونشر رمضان مقطع فيديو من حلقة الزغبي في "حبر سري"، ودمجه بفيديو من أغنيته مصباح علاء الدين والذي يقول فيه: "اسأل عيلتك تقولك بنشوفه من وراك"، وكتب تعليقاً على تصريحات نوال الزغبي عبر حسابه بـ"إنستغرام": "حبيبتي ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تلفزيون مصر".

 

 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
226

زوج منة عرفة يكشف تطورات حالتهما الصحية بسبب كورونا

benchmarkksa_260101852_665244037992553_2316023043542262380_n_0

شاهد..نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلادها

20220203173817114

إلهام شاهين تحيي ذكرى وفاة نادية لطفي - صورة

2021-08-06_11-09-00_209409-e1628244562789

ليلى علوي توضح سبب غيابها عن دراما رمضان المقبل

640x480-3

حسين الجسمي يطرح اغنية دولة غرام - فيديو

271182923_2257854591020888_7361844733394376315_n.webp_ (1)

شاهد.. أحلام ونوال الكويتية تتألقان في موسم الرياض

أخبار متعلقة
25-01-22-608744714

شاهد..شقيقة مايكل جاكسون تسخر من فيديو لمحمد رمضان

848995

شاهد..محمد التاجي يرد على سخرية محمد رمضان منه

190293

انتقادات لمحمد رمضان بعد ظهوره مع حصان - صورة

74d122b5-f74d-4663-995f-938d5e288db4_16x9_1200x676

محمد رمضان ودينا الشربيني بأول صورة من كواليس المشوار

b43919a7bd

شاهد... محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بعد اختياره أفضل ممثل في برنامجه