الخميس 13-10-2022
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الخميس، 13-10-2022 02:07 م

رابح صقر يحصد الملايين في أغنية تركي آل الشيخ -فيديو

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الوكيل الإخباري - بالتزامن مع إعلان مشاركته في "موسم الرياض" الجديد، طرح الفنان السعودي رابح صقر أغنيته الجديدة "عساك بخير" من ألحان وكلمات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

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وغرّد آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" عن الأغنية قائلاً: "جديدي مع الفنان الكبير رابح صقر في عمل يعني لي الكثير".


وحققت "عساك بخير" أكثر من مليونَي مشاهدة منذ إطلاقها على موقع "يوتيوب"، عبر قناة شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات".

 

 

 

 

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