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الأحد، 01-01-2023 01:55 م

راغب علامة يحيي حفل رأس السنة بالقاهرة -صور

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الوكيل الإخباري-أحيا النجم اللبناني راغب علامة سهرة رأس السنة باحد فنادق القاهرة الجديدة.

وعلى مدى قرابة الساعتين اشعل علامة وصلات الغناء والرقص المتبادلة مع الجمهور على اغاني "سنين رايحه" ، "نسيني الدنيا"، "انا ما بهزرش" ،"اللي باعنا" و"استمارة 6"... بالإضافة إلى “ممكن أزعلك”، " تعاليلي".. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبات.

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كان ضمن الحضور الإعلامي أحمد عليوة رئيس مهرجان الفضائيات العربية وحرمه هبة الخالدي ونهى .. وغيرهم من مشاهير المجتمع.


 






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