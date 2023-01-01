راغب علامة يحيي حفل رأس السنة بالقاهرة -صور

الوكيل الإخباري-أحيا النجم اللبناني راغب علامة سهرة رأس السنة باحد فنادق القاهرة الجديدة.
وعلى مدى قرابة الساعتين اشعل علامة وصلات الغناء والرقص المتبادلة مع الجمهور على اغاني "سنين رايحه" ، "نسيني الدنيا"، "انا ما بهزرش" ،"اللي باعنا" و"استمارة 6"... بالإضافة إلى “ممكن أزعلك”، " تعاليلي".. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبات.
كان ضمن الحضور الإعلامي أحمد عليوة رئيس مهرجان الفضائيات العربية وحرمه هبة الخالدي ونهى .. وغيرهم من مشاهير المجتمع.
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