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الأربعاء، 28-12-2022 10:34 ص

حفلات رأس السنة 2023 في القاهرة وأسعار التذاكر .. ابرزها وائل جسار ومحمد منير

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الوكيل الإخباري-تفصلنا أيام قليلة عن احتفاليات رأس السنة 2023، والتي تشهد مشاركة عدد من المطربين والفنانين المميزين الذين اشتهروا بتقديم حفلات مميزة في حفلات رأس السنة كل عام، ونستعرض لكم مواعيد وأماكن حفلات رأس السنة 2023 في القاهرة .

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حفل مسار إجباري في رأس السنة 2023
تقيم فرقة مسار إجباري الغنائية حفلًا غنائيًا في 30 ديسمبر الجاري، وذلك تزامنًا مع احتفاليات رأس السنة 2023، وستقدم الفرقة باقة من أغانيهم المميزة التي تلقى رواجًا كبيرة في مصر والوطن العربي، وذلك الحفل سيكون في القاهرة .


حفل مصطفى كامل في رأس السنة 2023
ويشارك الفنان مصطفى كامل في حفلات رأس السنة 2023، حيث سيحي حفلًا غنائيًا بفندق سميراميس بالقاهرة، وتتراوح أسعار حفل مصطفى كامل بين 4000 جنيه إلى 10000 جنيه.


حفل أحمد شيبة في رأس السنة 2023
يحيي الفنان الشعبي أحمد شيبة حفلًا غنائيًا في عام 2023، وذلك في دار المشاة بمدينة نصر، وذلك بالمشاركة مع عدد من المطربين المميزين منهم، لفنانة هدى، إضافة إلى حجازي متقال.

حفل حمو بيكا في رأس السنة 2023


وتشهد حفلات رأس السنة لعام 2023، مشاركة مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، حيث سيحيي حفلين بفندقين بالقاهرة، وتأتي مشاركة حمو بيكا في احتفاليات رأس السنة بعد ما تم حل مشاكله مع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل.


حفل محمد منير في رأس السنة 2023
ويعود الكينج محمد منير للمشاركة باحتفاليات رأس السنة 2023، حيث يحيي حفلًا غنائيًا في أحد فنادق منطقة التجمع الخامس، وسيقدم محمد منير باقة من أغانيه المميزة.


حفل وائل جسار في رأس السنة 2023
ويشارك المطرب اللبناني الشهير وائل جسار في حفلات رأس السنة لعام 2023، حيث سيقدم حفلًا غنائيًا باحدى فنادق القاهرة وستتراوح أسعار الحفل ما بين 4000 جنيه و10000 جنيه.


حفل الفنان إيهاب توفيق في رأس السنة 2023
وسيشارك المطرب إيهاب توفيق في حفلات رأس السنة 2023، حيث سيحي حفلًا غنائيًا في أحد فنادق القاهرة في 30 ديسمبر الحالي، وسيقدم لجمهوره باقة من أغانيه المميزة.

 

 

القاهرة 24

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