الأحد 22-01-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي: السماح للطلبة بتقديم الامتحانات دون اشتراط مسبق بتسديد الرسوم

الحاج توفيق: القطاع التجاري والخدمي والزراعي أمام عهد تجاري جديد

جمعية الفنادق: المدينة الجديدة فرصة جاذبة للاستثمار

وفاتان بحادثين منفصلين في عمان ومأدبا

حريق بقسم الأسنان بالبشير ولا أضرار بشرية أو مادية

نقابة السيارات العمومية: 17 ألف صاحب تاكسي استلم دعم المحروقات

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الأردن اشترى 310 آلاف برميل نفط خام بسعر 61.6 دولاراً لكل برميل من العراق الشهر الحالي

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

تدهور تريلا على الطريق الصحراوي دون إصابات

الأحد، 22-01-2023 09:43 ص

رامز جلال يحسم مصير برنامجه في رمضان المقبل

1045232937_437_0_1200_763_1920x0_80_0_0_a6838d6932351fa20e628e3506d6c348


الوكيل الإخباري-حسم النجم المصري رامز جلال جدل تواجده من عدمه في برنامج مقالب يُعرض في شهر رمضان، مؤكداً وجود نسخة جديدة من برنامجه الشهير، وذلك خلال حضوره حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه جوي أووردز Joy Awards 2023 ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأضاف رامز جلال في تصريحات للإعلامية بسنت شمس على قناة MBC1 أنه يشارك في فيلم مصري سعودي، ومن المقرر أن يجمعه العمل بالفنان السعودي حسن عسيري، الذي اشترك معه في تقديم أحد برامجه في رمضان.

كما كشف رامز أن أحدث أفلامه "أخي فوق الشجرة" سيعرض في السعودية بتاريخ 1 فبراير (شباط) المقبل، ومن المنتظر أن يحضر العرض الخاص لفيلمه في السعودية مع الجمهور.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
350124Image1-1180x677_d

حلا الترك تخرج عن صمتها وتعلق على شائعات ارتباطها

انغام

أنغام تطرح أغنيتها " عشان أرضيك " اليوم -فيديو

elaosboa20348

بسبب خاتم الزواج .. ياسمين صبري تتصدر الترند والجمهور يُعلق -صورة

أحلام-الشامسي

تأجيل حفل أحلام الشامسي بموسم الرياض لهذا السبب !

Doc-P-445008-638098809687222344

حقيقة اعتزال راشد الماجد الغناء بعد وعكته الصحية الأخيرة

czo1MDoiaHR0cHM6Ly9pbWcueW91bTcuY29tL2xhcmdlLzIwMjIwMjEyMDkzMjMyMzIzMi5qcGciOw==

تطورات الحالة الصحية لإسعاد يونس

أخبار متعلقة
maxresdefault-2-8-1024x576

أبرز المسلسلات والمفاجئات الرمضانية 2023

2642021-20-1

حمادة هلال يروج لـ "المداح 3 " بطريقته الخاصة

46424533-c90b-43f6-af8d-1f489fc5cf2a

بعد الحكم بسجنها مع ايقاف التنفيذ .. هل تتابع منة شلبي تصوير مسلسلها الرمضاني؟

IMG-20220327-WA0057

محمود عامر يتحدث عن المداح الجزء الثالث

339819_0

بعد غياب .. يسرى اللوزي تعود للفن في مسلسل رمضاني

279817-رامز-جلال

رامز جلال يعلن موعد عرض " أخي فوق الشجرة "