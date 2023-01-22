رامز جلال يحسم مصير برنامجه في رمضان المقبل

الوكيل الإخباري-حسم النجم المصري رامز جلال جدل تواجده من عدمه في برنامج مقالب يُعرض في شهر رمضان، مؤكداً وجود نسخة جديدة من برنامجه الشهير، وذلك خلال حضوره حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه جوي أووردز Joy Awards 2023 ضمن فعاليات موسم الرياض.



وأضاف رامز جلال في تصريحات للإعلامية بسنت شمس على قناة MBC1 أنه يشارك في فيلم مصري سعودي، ومن المقرر أن يجمعه العمل بالفنان السعودي حسن عسيري، الذي اشترك معه في تقديم أحد برامجه في رمضان.



كما كشف رامز أن أحدث أفلامه "أخي فوق الشجرة" سيعرض في السعودية بتاريخ 1 فبراير (شباط) المقبل، ومن المنتظر أن يحضر العرض الخاص لفيلمه في السعودية مع الجمهور.

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