رامز جلال يعلن موعد عرض " أخي فوق الشجرة "

الوكيل الإخباري-أعلن الفنان رامز جلال عن موعد عرض فيلم أخي فوق الشجرة في دور السينما ;كاتباً :"بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وربنا يتممها على خير ويكملها بالستر، فيلم أخي فوق الشجرة في أجازة نصف العام، وربنا يتممها على خير ويكملها بالستر".

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وينافس رامز جلال بفيلم أخي فوق الشجرة بدور السينما في إجازة نصف العام وتحديدًا في الأسبوع الثاني من شهر يناير/كانون الثاني المقبل 2023، وذلك بعد غياب لأكثر من عام منذ أن قدم فيلمه الأخير "أحمد نوتردام" والذي لم يحقق النجاح المطلوب والمعهود له في السينما. " صحافة الجديد "

