أبرز المسلسلات والمفاجئات الرمضانية 2023

الوكيل الإخباري-تشهد الدراما التلفزيونية لموسم رمضان 2023، في مصر، منافسة كبيرة بين النجوم أبرزهم أمير كرارة، نيللي كريم، يسرا، دينا الشربيني، أحمد مكي، خالد النبوي، مي عز الدين، محمد رمضان، عمرو سعد، وياسمين عبد العزيز، كما يشهد الماراثون الرمضاني، عودة لنجوم غابوا عن جمهورهم لفترة طويلة ومن أبرزهم محمد سعد وعلا غانم وسهير المرشدي ودنيا سمير غانم .

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"سوق الكانتو"

أمير كرارة، يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "سوق الكانتو"، ويجسد دور بائع "سريح" يتحول إلى بلطجي ويجمع الإتاوات من البائعين، حيث تدور أحداث المسلسل في اطار شعبي وتحديداً في سوق البالة بوسط البلد عام 1922.



والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، سلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين.



"عملة نادرة"

تدخل في السباق الرمضاني المقبل، النجمة نيللي كريم بمسلسل "عملة نادرة"، والذي تخوض فيه تجربتها الأولى في عالم دراما الصعيد.



وتجسد نيللي كريم خلال الأحداث دور ممرضة أرملة، فقدت زوجها، وبعده تمر حياتها بالعديد من الأزمات والمشاكل، وتدخل في صراعات طويلة من أجل الحصول على حقها في الميراث، في ظل معتقد سائد في بعض قرى ومحافظات صعيد مصر، بعدم توريث الأرض للنساء، كما يناقش العمل العديد من العادات الأخرى الموجودة في الصعيد، ومنها الأخذ بالثأر والصراعات بين العائلات الكبرى.



ويشارك نيللي كريم في بطولة "عملة نادرة"، جمال سليمان، وكمال أبو رية، وأحمد آدم، وفريدة سيف النصر، ومحمد لطفي، وجومانا مراد، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.



"كامل العدد"

وبالنسبة للفنانة دينا الشربيني، فقد فضلت تقاسم البطولة المطلقة مع الفنان شريف سلامة في مسلسل "كامل العدد"، الذي سيعرض خلال الماراثون الرمضاني المقبل.



والمسلسل تدور أحداثه في 15 حلقة، وقالت دينا الشربيني عن المسلسل، إنها "تجربة جديدة ومختلفة، أحداثه مكثفة في إطار لايت كوميدي"، مشيرةً إلى أنها "قررت أن تتجنب أعمال الـ 30 حلقة في المستقبل، لأن أحداثها تعتمد على المط والتطويل".



"العمدة"

ومن المسلسلات المنتظر عرضها أيضاً في رمضان 2023، "العمدة" للفنان محمد رمضان، الذي أصبح واحداً من أبرز الوجوه في الموسم الرمضاني من كل عام، وتشاركه البطولة الممثلة زينة والتي تجسد شخصية تدعى "دلال" زوجة رمضان ضمن أحداث العمل.



و"العمدة" يضم عدداً كبيراً من الفنانين إلى جانب رمضان وزينة، منهم: سلوى عثمان، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، هالة صدقي، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، هيدي كرم، أحمد داش، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.



"الأجهر"

الفنان عمرو سعد يقدم مسلسل "الاجهر" في رمضان المقبل، حيث يعود إلى التعاون مع الفنانة درة، بعد نجاحهما في أفلام حصدت إيرادات كبيرة في السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يشهد المسلسل نجاحاً كبيراً، ويشاركه في المسلسل أيضاً ناهد السباعي، سيد رجب، أحمد مجدي، سارة سلامة، تأليف ورشة ملوك، إخراج ياسر سامي



وحديثاً، أعلن الفنان اللبناني باسم مغنية انضمامه لأبطال "الأجهر"، وكشف مغنية في تصريحات لبرنامج "The Insider بالعربي" عن أنه صور مشاهد مع عمرو سعد في إحدى الدول الإفريقية، ويجسد الفنان اللبناني في المسلسل شخصية وسيط بين القبائل من جهة وأثرياء من العالم الأول من جهة أخرى، في قصة تتناول موضوع التنقيب عن الألماس.



"الكبير أوي 7"

استعداداً لعرضه خلال السباق الرمضاني القادم، يواصل النجم أحمد مكي تصوير مشاهد الجزء السابع من مسلسله الشهير الكبير أوي.



ويذكر أن مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي والفنان محمد سلام رحمة أحمد وهشام إسماعيل وحجاج حسين، وتأليف مصطفى صقر وإنتاج سينرجي وإخراج أحمد الجندي.



"حمد الله على السلامة"

قررت النجمة يسرا تقديم الدراما الاجتماعية الكوميدية في رمضان المقبل من خلال مسلسل "حمد الله على السلامة"، بعدما قدمت العام الماضي "أحلام سعيدة" الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي لايت أيضاً، والعمل من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ويشارك في بطولته شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، محمود حجازي.



"ضرب نار"

يعود الزوجين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي إلى الشاشة في رمضان 2023، بالمسلسل الاجتماعي "ضرب نار"، للمخرج مصطفى فكري، إلى جانب الفنانة القديرة سهير المرشدي والتي تعود أيضاً إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب دام 5 سنوات، وتؤدي النجمة دور والدة العوضي الصعيدية في أحداث العمل.



عودة نجوم



"عودة البارون"

يعود الفنان القدير حسين فهمي، إلى الشاشة، في رمضان المقبل، بمسلسلين، الأول بعنوان "عودة البارون" والثاني بعنوان "سره باتع".



مسلسل "عودة البارون" يشارك حسين فهمي، البطولة عدد من النجوم أبرزهم الفنان خالد سليم، إيهاب فهمي، نهال عنبر، الأردني ساري أسعد، وربيع زيتون، واللبناني آلان الزغبي، ريهام سعيد، وهو من تأليف وإخراج سامر خضر.



"سره باتع"

قرر المخرج خالد يوسف خوض تجربته الأولى في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "سره باتع"، والذي يعد من أضخم الأعمال المقرر عرضها في رمضان المقبل، وهو مستوحى من رواية للأديب يوسف إدريس، "سره باتع".



وكشف المخرج المصري عن قائمة الأبطال التي تضم كلاً من أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفى، حسين فهمي، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، هالة صدقي، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، ومن النجوم العرب الكويتية شمس والتونسية رانيا التومي، والممثل السوري نضال نجم.



"الحاج إكسلانس"

بعد غياب طويل دام 8 سنوات، يعود نجم الكوميديا الفنان محمد سعد، في رمضان 2023 من خلال مسلسل "الحاج إكسلانس"، ويشاركه البطولة ويزو وإبرام سمير والمسلسل من إخراج محمود كامل.



ويذكر أن آخر مسلسل لمحمد سعد كان "فيفا أطاطا" الذي عرض عام 2014.



"توحة"

مسلسل "توحة" يعيد الفنانة علا غانم إلى دراما رمضان 2023، بعد غياب لعدة سنوات، نتيجة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



و"توحة" دراما اجتماعية، تتناول بأسلوب خفيف المشاكل والأزمات التي تواجه الحارة المصرية، لاسيما صراعات وتعاملات السكان مع بعضهم البعض، بمشاركة عدد كبير من النجوم.



دنيا سمير غانم

أما النجمة دنيا سمير غانم، فتعود لمنافسات دراما رمضان 2023، بعد غياب 3 سنوات، حيث تستعد لبدء تصوير مسلسل كوميدي جديد مكون من 15 حلقة، جاري الاستقرار على اسمه من إنتاج أحمد السبكي وإخراج إسلام خيري ويشارك في بطولته الفنان الكوميدي محمد سلام وبيومي فؤاد وسيد رجب، سلوى خطاب وعدد آخر من الفنانين.

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