محمود عامر يتحدث عن المداح الجزء الثالث

الوكيل الإخباري-أعرب الفنان محمود عامر عن سعادته بالمشاركة في مسلسل المداح في الجزئيين الأول والثاني، ومؤكدًا أنه سيشارك في الجزء الثالث.

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تحدث الفنان محمود عامر عن مشاركته في مسلسل المداح الجزء الثالث وذلك خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، وأكد أنه يعكف على انتهاء تصوير حلقات الجزء الثالث من دراما المداح ليتم طرحه في الماراثون الرمضاني المقبل 2023.



وعلق محمود عامر: استنوا المداح الجزء الثالث، قسمًا بالله محدش من الجمهور هيفوت حلقة، واللي هيفوت حلقة هيرجع يدور عليها ويشاهدها.



وأضاف محمود عامر: أن مسلسل المداح في الجزئين الأول والثاني أخذ مكانة خاصة في قلوب الجمهور، ويتمنى أن الجزء الثالث ينال إعجاب الجمهور، قائلًأ: مسلسل المداح على مشارق الأرض ومغاربها أخذ محبة في قلوب الجمهور، والمسلسل محدش هيفوت منه حلقة لان الجزء الثالث رائع.



وعن امنياته في عام 2023، قال الفنان محمود عامر، أمنيتي أن كل واحد في الحياة باله يرتاح وأن كل أب في مصر مايكنش مكسور قدام أولاده لما يطلبوا منه حاجة، محتاجين نعيش في سلام الناس استكفت أزمة اقتصادية، وحروب، وفيروسات، يارب ندخل 2023 وبالنا كلنا مرتاح.



العمل من بطولة الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، كمال أبو رية، أحمد عبد العزي، لوسي، خالد سرحان، وغيرهم من الفنانيين، وهو من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أيمن جمال، شريف يسري.



تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول الشيخ صابر المداح، والذي يجسد دوره الفنان حمادة حلال، ويحاول صابر أن ينتصر على الشيطان الذي تجسد دوره الفنانة سهر الصايغ، بمساعدة الشيخ عبد الرحمن الذي يجسد دوره الفنان أحمد عبد العزيز، باللإضافة إلى مفارقات جديدة للفنانين المضميين حديثًا للعمل.

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