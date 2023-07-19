رامز جلال يعيد نشر لقائه مع إمام عاشور بعد ضمه للأهلي ويعلق

الوكيل الإخباري- أعاد النجم رامز جلال نشر مقطع من لقائه مع اللاعب إمام عاشور، من برنامجه "رامز نيفر إند" الذي عرض في رمضان الماضي، وذلك بعد الإعلان عن ضمه للنادي الأهلي رسميا.

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ووجه رامز جلال لإمام عاشور سؤالا خلال وقوعه ضحية لمقلب برنامج "رامز نيفر إند" قائلا: "سؤال الجمهور كله مستنيه، بعد ميتيلاند هتروح فين؟ أنا عندي معلومات وسمعت إن أمير توفيق مخلص".



وكتب رامز جلال معلقا على هذا المقطع من الحلقة عبر حسابه في موقع Instagram: "انفراد حصري من ٦ شهور، امام عاشور من ميت لاند الي الاهلي لاند، مع تحياتي لمهندس الصفقات عدلي القيعي".

