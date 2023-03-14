الثلاثاء 14-03-2023
الوكيل الاخباري

الوطني للأمن السيبراني يُحذر من رابط يدعي تقديم 200 دينار من خلال الضمان

ولي العهد ممازحا: لقينا سلمى!

إيقاف الحركة السياحية في البترا بسبب الأمطار

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الخصاونة: مستعدون لمساعدة ليبيا بالمجالات الطبية والبنية التحتية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في دير علا غداً - أسماء

اجتماع عسكري خليجي هو الأول من نوعه في الإمارات

الأمن يوضح حقيقة وقوع عملية سطو مُسلح في إربد

إحالة ملف "شهداء معان" إلى محكمة أمن الدولة

توني بلير: سوناك ليس الحليف الأول لأمريكا

الثلاثاء، 14-03-2023 11:34 ص

رحمة حسن تشارك متابعيها معاناتها مع احدى المعجبين -صورة

229659


الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة رحمة حسن عن معاناة لا تزال مستمرة منذ عامين، مع معجب استطاع السيطرة على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وبات يعرف كل تحركاتها، ويطاردها برسائل متلاحقة، وطلبت من أي شخص من متابعيها التحرك لوقف هذه التصرفات.

اضافة اعلان


ونشرت رحمة حسن "سكرين شوت" من رسائل المعجب الأخيرة عبر إنستغرام، معلقة: "الرسالة دي جاتلي النهاردة من نفس الشخص".

وتابعت: "واللي هو حاطه دة الأكونت الخاص بتاعي اللي عليه أصحابي البنات بس.. ياريت حد يتصرف لأن كده كتير".


وردت رحمة حسن على استفسارات متابعيها بكشف المزيد من المعلومات، قائلة: "الشخص ده من سنتين وهو بيبعت رسايل غريبة وبيعمل حاجات غريبة وبيضايق كل صحباتي البنات لو نزل صورة أو حاجة معاهم وحتى الناس اللي بشتغل معاهم أو أصحابي في العادي بيدخل يدور على الأكونتات بتاعتهم ويبعتلهم أغاني وحاجات غريبة، ويسأل عني أنا فين وبروح فين وكل أصحابي مش واحد بس عمل كده مع أكتر من حد"


وأضافت: "متتبع الأماكن اللي بروح فيها ومش عارفة بيعرف منين! أنا بقالي سنتين على الحال ده آخرها المكان اللي كنت مفروض أروحه بكرة علشان شغل...!".


وتلقت رحمة عدة نصائح بضرورة تقديم بلاغ رسمي للجهة المسؤولة عن الجرائم الإلكترونية، وقالت: "شكراً للتوضيح.. أنا بلغت مباحث الإنترنت.. والنهارده بلغت تاني".

 


سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022-637802783737360426-736

فيديو - محمد رمضان يعتذر لجمهوره

641028674236045dab2bbe5c

نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم يعلن تغيير اسمه بعد تشويه اسم والده

8915415_1667289938

هيفاء وهبي تطالب بسجن هؤلاء !

czo2NjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZWxmYWdyLm9yZy9VcGxvYWRDYWNoZS9saWJmaWxlcy80OTgvMS82MDB4MzM4by84NjQuanBnIjs=

طارق العريان يحتفل بميلاد نيكول سعفان بهذه الطريقة

442130Image1

مقدم حفل الأوسكار 2023 يستذكر بسخرية صفعة ويل سميث لـ كريس روك

Fq5UAGnWAAI5khx

شاكيرا تحقق 14 رقما قياسيا على موسوعة غينيس العالمية