رحمة حسن تشارك متابعيها معاناتها مع احدى المعجبين -صورة

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة رحمة حسن عن معاناة لا تزال مستمرة منذ عامين، مع معجب استطاع السيطرة على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وبات يعرف كل تحركاتها، ويطاردها برسائل متلاحقة، وطلبت من أي شخص من متابعيها التحرك لوقف هذه التصرفات.

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ونشرت رحمة حسن "سكرين شوت" من رسائل المعجب الأخيرة عبر إنستغرام، معلقة: "الرسالة دي جاتلي النهاردة من نفس الشخص".



وتابعت: "واللي هو حاطه دة الأكونت الخاص بتاعي اللي عليه أصحابي البنات بس.. ياريت حد يتصرف لأن كده كتير".



وردت رحمة حسن على استفسارات متابعيها بكشف المزيد من المعلومات، قائلة: "الشخص ده من سنتين وهو بيبعت رسايل غريبة وبيعمل حاجات غريبة وبيضايق كل صحباتي البنات لو نزل صورة أو حاجة معاهم وحتى الناس اللي بشتغل معاهم أو أصحابي في العادي بيدخل يدور على الأكونتات بتاعتهم ويبعتلهم أغاني وحاجات غريبة، ويسأل عني أنا فين وبروح فين وكل أصحابي مش واحد بس عمل كده مع أكتر من حد"



وأضافت: "متتبع الأماكن اللي بروح فيها ومش عارفة بيعرف منين! أنا بقالي سنتين على الحال ده آخرها المكان اللي كنت مفروض أروحه بكرة علشان شغل...!".



وتلقت رحمة عدة نصائح بضرورة تقديم بلاغ رسمي للجهة المسؤولة عن الجرائم الإلكترونية، وقالت: "شكراً للتوضيح.. أنا بلغت مباحث الإنترنت.. والنهارده بلغت تاني".





سيدتي

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