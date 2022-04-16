رحمة رياض توجه رسالة لشيرين عبد الوهاب-فيديو

الوكيل الإخباري - كانت قد فتحت شيرين عبد الوهاب أمام المتابعين إمكانية سؤالها عن أي موضوع يثير فضولهم وذلك عبر خاصية القصص القصيرة.
فسألها احد المتابعين عن اسم الفنان العراقي الشاب الذي تحبه، لترد شيرين بالقول "رحمة رياض".
بدورها، نشرت الفنانة العراقية رحمة رياض على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي رد شيرين وعلقت عليه قائلةً: "اذا انتي تحبيني انا شنو اگول؟! انا أمنيتي أشوفج وابوسج واحضنج وأوصف لج شگد بداخلي حب كبير الج".
اذا انتي تحبيني انا شنو اگول؟!— رحمة رياض | Rahma Riad (@RahmaRiad) April 15, 2022
انا أمنيتي أشوفج وابوسج واحضنج
وأوصف لج شگد بداخلي حب كبير الج
انتي مثلي الأعلى بفنك واحساسك ومدرستك المنفردة… @sherine أحبج ❤️🙏🏼 pic.twitter.com/BltbBes2Rx
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة