السبت 16-04-2022
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السبت، 16-04-2022 12:20 م

رحمة رياض توجه رسالة لشيرين عبد الوهاب-فيديو

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الوكيل الإخباري - كانت قد فتحت شيرين عبد الوهاب أمام المتابعين إمكانية سؤالها عن أي موضوع يثير فضولهم وذلك عبر خاصية القصص القصيرة.

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فسألها احد المتابعين عن اسم الفنان العراقي الشاب الذي تحبه، لترد شيرين بالقول "رحمة رياض".

 

بدورها، نشرت الفنانة العراقية رحمة رياض على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي رد شيرين وعلقت عليه قائلةً: "اذا انتي تحبيني انا شنو اگول؟! انا أمنيتي أشوفج وابوسج واحضنج وأوصف لج شگد بداخلي حب كبير الج".

 

 

 

الفن 

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