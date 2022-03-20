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الأحد، 20-03-2022 10:56 ص

محمد الشرنوبي يحذر من انتحال شخصيته

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان المصري محمد الشرنوبي مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، حذر فيها المتابعين من إنتحال أحد الأشخاص شخصيته والتحدث باسمه مع بعض صناع الدراما.

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وقال محمد الشرنوبي بتحذير شديد اللهجة: "فيه واحد منتحل شخصيتي وبيكلم ناس من كل البلاد العربية وفنانين وفنانات وصناع وبيقولهم إني بعمل فيلم من بطولتي وإخراجي على نتفليكس والكلام ده مش حقيقي وده نصاب، وهما غالبًا شبكة نصابين ومش عارف إيه غرضه من النصب ده وياريت أي حد يعرف شيء زي ده يبعتله الفيديو ده ويقوله إن ده نصب رسمي".

 

 

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