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الإثنين، 27-02-2023 02:29 م

رسالة مؤثرة من زوجة شادي زيدان... هكذا وصفته

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الوكيل الإخباري- لا يزال الجمهور والنجوم في حالة صدمة بعد رحيل النجم السوري شادي زيدان، وتم تداول الكثير من الصور ومقاطع الفيديو المؤثرة خلال تشييع جثمانه ومراسم العزاء.

وجّهت سوزانا الفرا، زوجة الفنان الراحل رسالة مؤثرة له من خلال صورة قديمة جمعتهما، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "شادي روحي يا بطل قصتي يا حُباً أبدياً سكنني يا عزيز النفس من اجتمعت فيه الرجولة والشهامة والنُّبل كنت دوماً نجمي المُرشد، حكيمي المعلّم، خير أب، أقرب أخ، أطيب صديق، أغلى حبيب وأعظم زوج".

وأضافت: "شادي يا هدية مُنحت لي من الرحمن لـ 27 سنة بحساب السنين الأرضية كانت لتكتمل بعد شهرين ليظل ذاك التاريخ تاركاً بصمته في كل تفاصيل حياتي... حبيبي يا شادي يا صاحب العقل الراجح، العين الثاقبة والحدس العالي الذي كان يُصيب دائماً إلا أنه اخطأ هذه المرة ويا له من خطأ. كنتَ تخبرني أننا سنكبر في العمر معاً وكنت أقول إنني طالما أشم عطرك فأنا شابة، لكن هيهات كَبِرتُ فجأة ولم أجدك قربي".

وتابعت زوجة شادي في رسالتها النابعة من القلب: "صدى روحك يملأ كل زوايا قلبي الذي غادر مع قلبك. قلبك الحنون الذي طالما نمت على أنغام دقاته خبأتك لسنين طويلة عميقاً عميقاً، بعيداً عن الأنظار الفضولية لأنني أؤمن بأنني في أمان عندما تكون لي وحدي".


واختتمت الرسالة بالقول: "لم أرد ان أتكلم عنك لأحد لأن كل الكلام لا يكفي لوصفك شادي شادينكا شدشودي أحببتك أحبك وسأحبك حتى نهاية الأكوان شاكرة الله على كل لحظة قضيتها معك في هذا العالم الفاني وأشكرك على الحب الذي غمرتني به بلا حساب، قصتي معك لم تنته. أنتظر بشوقٍ التقاء روحينا حيث لا فراق و لا انفصال".

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