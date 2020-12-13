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الأحد، 13-12-2020 01:43 م

رغم وفاته.. ديزني ترفض الاستغناء عن بطل فيلم بلاك بانثر في جزئه الثاني

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الوكيل الاخباري - أكدت شركة "مارفل ستوديوز" أنه لن يتم استبدال الممثل الأمريكي الراحل، تشادويك بوسمان، في الجزء الثاني من فيلم الأبطال الخارقين "بلاك بانثر".

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وجسد بوسمان شخصية "تشالا" ملك واكاندا في أحدث الفيلم، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، قبل أن يتوفى عن عمر 43 عاما بعد صراع مع سرطان القولون.

 

وقال رئيس شركة "مارفل"، كيفين فيج، إن أداء تشادويك بوسمان المبدع للشخصية هو ما جعلها تصر على عدم البحث عن ممثل بديل له في الجزء الجديد، بحسب موقع "ديدلاين" السينمائي.

وتابع فيج أنه "لتكريم الإرث الذي ساعدنا تشادويك بوسمان في بنائه، نريد أن نواصل استكشاف عالم واكاندا وجميع الشخصيات الغنية والمتنوعة التي قدمت في الفيلم الأول".


وأضاف أن المخرج رايان كوغلير، الذي صنع الجزء الأول، "يعمل بجد" بحسب تعبيره على الجزء الثاني، المقرر طرحه في يوليو/ تموز 2022.


ودارت تكهنات في وقت سابق أنه سيتم تصميم "نسخة رقمية" من تشاديوك بوسمان في الجزء الثاني من فيلم "بلاك بانثر"، لكن المنتجة التنفيذية، فيكتوريا ألونسو، أنكرت تلك المزاعم.

ويعتبر فيلم "بلاك بانثر" الذي حقق 1.3 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي هو أول فيلم أبطال خارقين يتم ترشيحه لأفضل فيلم في حفل توزيع جوائز أوسكار.


يشار إلى أن حساب تشادويك بوسمان الرسمي على "تويتر" حاز مؤخرا على أكثر تغريدة نالت إعادة تغريد، وكذلك على أكثر عدد مرات إعجاب في تاريخ موقع التغريدات الشهير، وهي التي تتناول خبر وفاته.

 

سبوتنيك

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