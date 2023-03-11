رقم خيالي.. سعر قصر عمرو دياب في مصر

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور قيل إنها من القصر الذي يعيش فيه الفنان المصري عمرو دياب، حيث وصفه البعض بأنه "قصر من الاحلام".

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وبحسب ما اشار المتابعون، فإن هذا القصر يصل سعره الى 50 مليون جينه مصري، وهو يقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي ويتميز بهندسته التي تم العمل عليها بدقة، ليكون مسكن عمرو دياب بمثابة تحفة فنية.



هذا ويتألف قصر عمرو دياب من عدة طوابق ولديه حديقة واسعة تابعة له، مع حوض سباحة عملاق يستمتع فيه عندما يمتلك وقت فراغ، كما تم الكشف ان دياب يصور فيديوهاته الراقصة في هذا القصر في كليباته نظرا الى انه يمتلك مساحة كبيرة جدا ويمكن ان يفعل ما يريد فيها.



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