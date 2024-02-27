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الثلاثاء، 27-02-2024 01:27 م

رمضان 2024.. مدحت صالح نجم تتر 'إمبراطورية ميم'

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الوكيل الإخباري - تعاقد النجم المصري مدحت صالح على غناء تتر مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي يخوض به خالد النبوي ماراثون دراما رمضان 2024.

وانتهى مدحت من تسجيل الأغنية، ومن المرتقب طرحها قريباً من أجل الترويج للمسلسل.

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ويُعد هذا التعاون هو الثاني له مع خالد النبوي، بعدما سبق وقدّم أغنية تتر مسلسل "راجعين يا هوى"، الذي عرض في رمضان 2022.


ويواصل خالد النبوي تصوير مشاهده في المسلسل، المقرر عرضه على شاشات المتحدة، ومنصة WATCH IT، خلال شهر رمضان.


وقصة المسلسل مأخوذة من رواية الأديب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج المصري محمد سلامة، ومن إنتاج شركة "أروما".

 

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