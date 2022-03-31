ريهام سعيد تحتفل بعيد ميلادها -صورة

الوكيل الإخباري - إحتفلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بعيد ميلادها وذلك بصورة نشرتها على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي.



اضافة اعلان

وعلقت ريهام على الصورة قائلةً: "سنة ورا سنه بتعدي والمهم آنك تكون بتطلع لقدام مش من وجهة نظر الناس، من وجهة نظرك أنت".





وأضافت "47 سنة ولسه حسه أني محققتش اللي اتخلقت عشانه ولا حققت الحلم اللي نفسي احققه يا رب يبقي في وقت والحوش يسيبوني في حالي كل سنة وأنا بتقدم وبعمل خير كتير أوي".





الفن