متابع يترك تعليقاً صادماً على منشور مي حلمي

الوكيل الإخباري - بخطوة صادمة، ترك أحد المتابعين تعليقاً مستفزاً على صورة للإعلامية المصرية مي حلمي.



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وفي التفاصيل، نشرت مي حلمي صورة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وهي برفقة حبيبها ويتناولان الطعام في أحد المطاعم، لتتفاجأ بأحد المتابعين الذي ترك لها تعليقاً قال فيه :"اللهي تتسمي ونتفرج عليكي بتموتي".



هذا التعليق إستفز مي حلمي، وردت عليه بسرعة: "فيه ملايكة بتقولك ولك بالمثل ما تمنالكش كده حتى لو إنت بتتمنالي ده ربنا يكفيك شر المرض ودعوة زي دي، ماعملتلكش اللي يخليك تدعي علي كده ولا أسأت ليك عشان تقول كدة ده إحنا في أيام مفترجة حرام الدعا ده".





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