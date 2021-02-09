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الثلاثاء، 09-02-2021 11:04 ص

زواج غادة عادل وحسن شاكوش يحدث ضجة كبيرة.. صورة

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الوكيل الإخباري _ نفت الفنانة المصرية غادة عادل ما تم تداوله من انباء في الفترة الاخيرة حول زواجها من مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش ، وذلك بعد إنتشار صورة تجمعهما.

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مؤكدة أن هذا الكلام "هراء" ما هو الا مجرد شائعات لا صحة لها .

 

ونشرت غادة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، الصورة المتداولة حول زواجهما، وارفقتها بتعليق قالت فيه : "حسن شاكوش فنان محترم ولقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائية وصورة فوتوغرافية، أي كلام قيل أو كُتب بخلاف ذلك ما هو إلا هراء من نسج خيال كاتبه أو قائلة". .

 

مشيرة الى ان سبب الصورة إحتفالاً بمقابلته مع غادة مؤخراً، حيث اعرب شاكوش عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء، وارفق الصورة بتعليق  قال فيه : "كانت أحلى مفاجأة، ومبسوط جدًا أني شوفتك، حبيبة قلبي الأستاذة غادة عادل".

 

 

المصدر : الفن 



 




 

 


 

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