زواج غادة عادل وحسن شاكوش يحدث ضجة كبيرة.. صورة

الوكيل الإخباري _ نفت الفنانة المصرية غادة عادل ما تم تداوله من انباء في الفترة الاخيرة حول زواجها من مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش ، وذلك بعد إنتشار صورة تجمعهما.

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مؤكدة أن هذا الكلام "هراء" ما هو الا مجرد شائعات لا صحة لها .

ونشرت غادة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، الصورة المتداولة حول زواجهما، وارفقتها بتعليق قالت فيه : "حسن شاكوش فنان محترم ولقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائية وصورة فوتوغرافية، أي كلام قيل أو كُتب بخلاف ذلك ما هو إلا هراء من نسج خيال كاتبه أو قائلة". .

مشيرة الى ان سبب الصورة إحتفالاً بمقابلته مع غادة مؤخراً، حيث اعرب شاكوش عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء، وارفق الصورة بتعليق قال فيه : "كانت أحلى مفاجأة، ومبسوط جدًا أني شوفتك، حبيبة قلبي الأستاذة غادة عادل".



المصدر : الفن



