زين كرزون تستعرض هدية وتشعل مواقع التواصل - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الفاشينيستا زين كرزون صورة عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ، أظهرت فيها هدية تلقتها.

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وفي التفاصيل أطلت زين بلوك ساحر وأنيق باللون الأسود وهي تحمل باقة كبيرة من الورود حمراء اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة ناعمة.



وكانت زين قد شاركت مع متابعيها مؤخراً عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من حفل زفاف صديقتها في أحد الفنادق في عمان، وظهرت فيه وهي ترقص على أنغام إحدى الأغنيات بفرح، وإعتمدت زين إطلالة ناعمة من فستان باللون الزهري طويل وبراق، وتسريحة شعر بسيطة حيث ربطت شعرها إلى الخلف.





المصدر - الفن