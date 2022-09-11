سامر المصري يشارك كواليس مسلسل "ستيليتو"

الوكيل الإخباري-شارك الممثل السوري سامر المصري، متابعيه صورة من كواليس مسلسل " ستيليتو"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي

وظهر سامر المصري في الصورة التي نشرها برفقة أبطال العمال وهم قيس الشيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارلوس عازار، بديع أبو شقرا وعلق عليها قائلاً " فرح وسعادة في الكواليس مع أجمل ممثلين وأحلى ناس.

اضافة اعلان

يذكر أن سامر المصري يجسد شخصية " لؤي" في مسلسل "ستيليتو " وهو شخص يحب زوجته لكنه وصل إلى مرحلة روتين وملل، وعندما ضجر من الحياة الزوجية ظهرت في حياته فتاة أصغر من زوجته فإنساق وراء المغريات، ولكنه لم يتجرد من إنسانيته، لذا يقع بين خيارين.



وتدور قصة المسلسل حول أربعة من صديقات الدراسة تفرقهن الظروف ويجتمعن من جديد لكن حدوث جريمة تورطهن فتحاول كل واحدة التخلص منها.









الفن

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة